Sur Facebook, la maire de Saint-Louis Juliana M'Doihoma indique le club de foot de Saint-Louis est "sauvé". La liquidation judiciaire est annulée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. L'actuel président de l'AS Saint-Louisienne et la mairie ont mené une action de tierce proposition. Le club entre donc dans une phase de redressement. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

"Suite à l’action de tierce-proposition introduite par l’actuel président de l’ASSL et la mairie, un nouveau jugement a été rendu : le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre revient sur sa décision de liquidation judiciaire" explique la maire Juliana M'Doihoma.



"Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette démarche. Cap à présent sur la validation de la participation des différentes sections aux compétitions et actions organisées par la ligue !" ajoute l'élue saint-louisienne.

