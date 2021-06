Le directeur régional de Réunion la 1ère, Gora Patel, va quitter ses fonctions le 30 août 2021. Le journaliste prend sa retraite après trois ans passés à ce poste. Il met fin à une longue carrière dans le service public, à RFO et France télévisions, de pigiste à directeur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Né en 1950 à Saint-Louis, Gora Patel a commencé sa carrière de journaliste en étant correspondant sportif pour le Journal de La Réunion en 1969. Il a ensuite attaqué une carrière de commercial, puis de directeur d'auto-école avant de redevenir correspondant sportif mais cette fois pour la station FR3 Réunion à la fin des années 1970.

Il occupe ensuite un poste de pigiste et finit par être titularisé à RFO Guyane dans les années 1980. Il passe rédacteur en chef adjoint en 1990 et c'est sous ce titre qu'il revient à RFO Réunion. Il devient également directeur d’antenne radio et télévision de 1996 à 1998 puis directeur régional de RFO.

Le modèle de Radio France le pousse à bouger en Métropole en 2002 et là-bas, il assure la direction d’une radio de RFO en Ile-de-France : le projet sera finalement annulé. Il passe alors responsable des radios de RFO à Paris jusqu'en 2006 et devient par la suite directeur des antennes radio de RFO auprès du directeur général. Il a également animé l’émission “10 minutes pour le dire” à la télévision.

Il revient à La Réunion en 2018 et rencontre les équipes de Réunion la 1ère dès son arrivée. Il est alors nommé directeur régional de la station, dernier poste de cette longue carrière dans le service public.

www.ipreunion.com / [email protected]