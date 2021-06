Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi 30 juin 2021, Patrice Selly a affirmé qu'une "troisième voix" n'était pas à exclure pour la présidence du Département. Le nouveau ou la nouvelle président.e doit être élu.e ce jeudi matin, lors de la séance plénière d'installation de la nouvelle mandature. Cyrille Melchior et Nassimah Dindar ont d'ores et déjà annoncé leur candidature. "On peut travailler avec l'une ou l'autre, mais il faut qu'ils soient en capacité d'entendre le message que nous portons ce soir, et pour l'instant je n'ai pas la confirmation des demandes que nous formulons. J'espère recevoir une réponse claire. Il n'est pas exclu qu'une troisième voix soit portée avec d'autres nouveaux élus, si notre message n'est pas entendu" a affirmé Patrice Selly, président du parti Banian. Le parti compte par ailleurs crée son propre groupe politique, au sein du Département comme de la Région.

