Une course poursuite a eu lieu sur les voies de bus de Saint-Denis entre un véhicule et la police nationale ce mercredi 30 juin 2021. Une dizaine de voitures ont été percutées par les deux fuyards. Ils ont finalement été interpellés par les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) aux alentours de 13 heures. Le motif de leur refus d'obtempérer n'est pour l'heure pas connu. Les victimes de cette course poursuite sont invitées à se rapprocher du commissariat Malartic (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

