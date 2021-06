Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 5 heures

Les soirées électorales ont souvent leur lot de phrases cultes, qui entraînent parfois quelques détournements humoristiques... L'une d'elles a particulièrement marqué les internautes ce dimanche 27 juin au soir, à Saint-Paul sur le canton 17. Le binôme incarné par Cyrille Melchior et Adèle Odon a été largement élu avec 66,81% des voix, devant Céline Charolais et Salim Nana-Ibrahim. L'un des militants du binôme déchu a prononcé la phrase suivante au micro d'Antenne Réunion : "on a perdu la victoire mais on n'a pas perdu la défaite". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

