Covid-19 : le couvre-feu et le masque en extérieur, c'est fini

L'annonce a été faite ce mercredi soir 30 juin 2021, quelques heures avant la fin de l'arrêté préfectoral encadrant les restrictions sanitaires : le couvre-feu est levé sur La Réunion, à partir de ce jeudi. Si la décision est inattendue en raison du nombre de cas de Covid-19 à La Réunion, elle est surtout motivée par la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Dans ce contexte, les établissements recevant du public devront tout de même fermer à 23 heures. Le masque en extérieur n'est par railleurs plus obligatoire, sauf dans les zones de forte affluence.

Département : jour de vote pour la présidence

Les 50 conseillers départementaux élus ont rendez-vous au Palais de la Source ce jeudi 1er juillet 2021 à l'occasion de la séance plénière d'installation de la nouvelle mandature. Cette réunion sera notamment marquée par l'élection du nouveau ou de la nouvelle président(e) de la collectivité. Deux candidatures sont déjà annoncées, celle du président sortant Cyrille Melchior, et celle de la sénatrice et ancienne présidente Nassimah Dindar. Mais des surprises ne peuvent être exclues. Suivez les opérations de vote en direct sur Imaz Press Réunion à partir de 8h30

Injures raciales : Brigitte Bardot jugée par le tribunal correctionnel

Brigitte Bardot est jugée ce jeudi 1er juillet 2021 pour "injures raciales", au tribunal correctionnel de Saint-Denis. En mars 2019, la créatrice de la fondation éponyme de protection des animaux s'était fendu d'une lettre ouverte au préfet de La Réunion de l'époque, Amaury de Saint-Quentin, dans laquelle elle qualifiait les Réunionnais d'"autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme". Le procès, qui devait d'abord avoir lieu le 3 septembre dernier, avait été renvoyé car la citation à comparaître, qui devait être délivrée à Brigitte Bardot, n'a pas été transmise dans les temps, confirme le parquet de Saint-Denis.

Valentin, autiste, a réussi son pari : faire le tour de l'île à vélo

Valentin a 25 ans et a été diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Pour lui ce challenge est bien plus qu'un simple défi sportif, c'est un véritable accomplissement. Du 28 juin au 1er juillet 2021, le jeune Saint-Joséphois a parcouru toute l'île au départ de Manapany-Les-Bains. L'arrivée se fera ce jeudi 1er juillet 2021, au Cap Vanisa de Saint-Joseph, avec un repas partagé. L'objectif est de promouvoir cet handicap, encore trop peu connu à La Réunion

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée en deux

Pour ce premier jour de juillet, Matante Rosina annonce que La Réunion sera coupée en deux du Nord au Sud ce matin. D'un côté il fait beau, de l'autre côté c'est pluie et nuages. Mais, elle vous dit de ne pas perdre espoir, le temps va normalement s'arranger en début de journée sauf pour l'Est. Dans l'après-midi, le littoral bénéficiera de beaux ensoleillements