A l'approche des vacances scolaires, l'aéroport de La Réunion Roland Garros prend toutes les mesures nécessaires pour accompagner les voyageurs.euses et garantir la sécurité sanitaire des installations durant la haute saison. Ces mesures ne concernent que les vols en provenance ou à destination de la Métropole et de Mayotte. Ces mesures s'articulent notamment autour d'un accès restreint à la zone d'enregistrement, une anticipation de son arrivée à l'aéroport ainsi que des contrôles sanitaires à l'arrivée. L'accès restreint à la zone d'enregistrement sera mise en oeuvre du lundi 5 au dimanche 11 juillet. Elle sera reconduite autant que nécessaire jusqu'à la fin août, en fonction du remplissage des vols au départ. Plus d'informations dans le communiqué de l'aéroport Roland Garros. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Titulaire de l’Airport health accreditation (AHA), délivrée par l’Airport council international et validant l’excellence des mesures anti-Covid-19 mises en œuvre sur les plateformes du monde entier, l’aéroport de La Réunion Roland Garros a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de ses installations durant la haute saison qui s’annonce et qui ne concerne que les vols en provenance ou à destination de la métropole et de Mayotte ; les autres lignes restant fermées au trafic commercial régulier.

- Accès restreint à la zone d’enregistrement -

L’aéroport de La Réunion Roland Garros a identifié des soirées durant lesquelles il sera nécessaire de réserver l’accès à la zone d’enregistrement aux seuls passagers, dans un contexte sanitaire qui exige de respecter une distanciation d’un mètre dans les files d’attente et d’effectuer des contrôles supplémentaires (vérification des motifs impérieux et du statut vaccinal)...



Cette mesure permettra de maintenir la circulation la plus fluide possible au sein de l’aérogare. Elle sera mise en œuvre dans un premier temps du lundi 5 au dimanche 11 juillet, puis reconduite autant que nécessaire jusqu’à la fin août, en fonction du remplissage des vols au départ. Les autres parties du hall public (comptoirs des compagnies, boutiques et points de restauration, toilettes...) resteront ouverts à tous. Commerces et restaurants sont également ouverts en zone d’embarquement.

- Anticiper son arrivée à l’aéroport -

Les passagers sont d’autre part invités à anticiper leur venue à l’aéroport, de préférence 4 heures avant le décollage des vols du soir, les compagnies aériennes démarrant plus tôt les contrôles documentaires en amont de l’enregistrement. Bon à savoir : un nouveau système de dépose-minute devant l’aérogare entre en service début juillet.



L’accès des véhicules aux 26 places de stationnement express sera régulé par une barrière, où un ticket sera délivré. Le ticket permettra d’activer gratuitement la barrière de sortie dans un délai inférieur à 10 minutes. Si le stationnement dure plus longtemps, il devra être payé, par carte bancaire au niveau de la barrière ou en espèces au guichet du service parking.

- Contrôles sanitaires à l’arrivée -

L’aéroport de La Réunion Roland Garros rappelle la nécessité d’un strict respect des gestes barrières au sein de l’aérogare, à commencer par le port du masque et la désinfection régulière des mains. La Société aéroportuaire met en œuvre des mesures de prévention dans l’ensemble de ses installations, afin de protéger le public et les personnels.



- A retenir, pour voyager serein -

- Assurez-vous d’avoir en votre possession tous les documents administratifs dont vous avez besoin

- Prévoyez d’être à l’aéroport 4 heures avant le décollage de votre avion pour les vols du soir

- Dirigez-vous vers l’entrée habituelle du parking ou la dépose minute si vous vous faites déposer par un proche

- Réduisez le nombre de vos accompagnants au maximum

- Pour plus de tranquillité, passez les formalités de police le plus tôt possible