Brigitte Bardot est jugée ce jeudi 1er juillet 2021 pour "injures raciales", au tribunal correctionnel de Saint-Denis. En mars 2019, la créatrice de la fondation éponyme de protection des animaux s'était fendu d'une lettre ouverte au préfet de La Réunion de l'époque, Amaury de Saint-Quentin, dans laquelle elle qualifiait les Réunionnais d'"autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme". Le procès, qui devait d'abord avoir lieu le 3 septembre dernier, avait été renvoyé car la citation à comparaître, qui devait être délivrée à Brigitte Bardot, n'a pas été transmise dans les temps, confirme le parquet de Saint-Denis. (Photo d'illustration AFP)

La lettre avait fait du remous pendant des mois : adressée au préfet de La Réunion - à l'époque Amaury de Saint-Quentin - en mars 2019, elle épinglait les Réunionnais.e.s pour leur "barbarie" envers les animaux. "Monsieur le Préfet, (...) Cette île qu’ils appellent "l’île du diable" est la seule parmi tous les départements et territoires d’outre-mer français qui continue à se conduire aussi sauvagement avec les animaux" écrivait alors la star des sixties.

"J’ai honte de cette île, de la sauvagerie qui y règne encore, des risques que prennent les êtres humains qui tentent au péril de leurs vies de sauver des chiens, des chats pris pour cible par une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches" ajoutait-elle encore. "Vous (le préfet, ndlr) autorisez les fêtes indiennes Tamoul avec décapitations de chèvres et boucs en offrandes à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins… d’où les attaques ! Tout ça a des reminiscences de cannibalisme des siècles passés et devraient être INTERDITES" achevait-elle enfin.

Les réactions ne s'étaient pas faites attendre, jusqu'à faire réagir Annick Girardin, à l'époque ministre des Outre-mer, qui s'est elle aussi fendu d'une lettre ouverte adressée à la célébrité : "le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit". Les plates excuses de Brigitte Bardot ne suffiront pas à apaiser les choses.

- Une information judiciaire ouverte -

La Ligue des droits de l'homme de La Réunion avait fini par porter plainte. En avril, une information judiciaire est ouverte pour injures raciales. Le 30 avril 2019, le juge d'instruction en charge de l'affaire estime l'infraction suffisamment caractérisée pour renvoyer Brigitte Bardot devant le tribunal correctionnel.

D'abord convoquée devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce jeudi 3 septembre, Brigitte Bardot sera finalement jugée ce jeudi 1er juillet. La citation à comparaître, qui devait être délivrée par le parquet de Paris à Brigitte Bardot, n'avait pas été transmise dans les temps, provoquant le renvoi du procès.

- Déjà plusieurs affaires pour "haine raciale" -

La star n'en est pas à son coup d'essai. L'ex-actrice a déjà été condamnée cinq fois pour incitation à la haine raciale. Elle s’en était notamment prise aux Français de confession musulmane et aux migrants en situation irrégulière.

Dès le mois de novembre 2019 d'ailleurs, elle récidive à l'encontre des Polynésiens cette fois. Brigitte Bardot publie une lettre adressée au Haut commissaire de Polynésie française où elle alerte sur la "cynophagie" (se nourrir de viande de chien, ndlr), le trafic et la consommation de viande de chien.

