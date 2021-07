Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Après l'accident morte qui s'est produit à Champ Fleuri, sur la commune de Saint-Denis, dans la nuit du mardi 29 juin au mercredi 30 juin 2021, le conducteur de la voiture a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Il était alcoolisé et sous l'influence du zamal au moment de l'accident. C'est le passager qui l'accompagnait qui a perdu la vie. Restée coincée dans l'habitacle, le véhicule a pris feu alors que la victime se trouvait encore à l'intérieur. Seule l'autopsie permettra de définir si la victime est morte brûlée ou non (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

