Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le ministère des Outre-mer a lancé le 28 janvier 2020 une large réflexion sur les évolutions à apporter à la politique nationale de continuité territoriale. A la suite de travaux menés avec les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales, plusieurs mesures de simplification et plus favorables ont été décidées. Le montant a été arrondi à 360 euros pour La Réunion, et sera réservé aux familles au quotient familial inférieur ou égal à 11.991 euros. Les doctorants et post-doctorants, pourront recourir une fois par an à l'aide. Afin de mieux accompagner les familles, l'aide obsèques est étendue aux frères et soeurs des défunts et les déplacements peuvent se faire dans le cadre d'une dernière visite à un proche. A noter qu'il ne s'agit pas du même dispositif de continuité proposé par la Région Réunion.

