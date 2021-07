En moyenne sur La Réunion, ce trimestre avril-mai-juin enregistre 743 mm de pluie, ce qui le place en 7ème position des plus arrosés depuis 50 ans avec un excédent pluviométrique de 50%, annonce Météo France. Le contraste est de taille avec le premier trimestre (janvier-février-mars) qui est au contraire le 3ème le plus sec avec 713 mm soit un déficit pluviométrique de 42%. En résumé, la saison des pluies a été tardive, avec davantage de précipitations durant le second trimestre que le premier.

"Ce n'est que la 4ème fois depuis 50 ans qu'un trimestre avril-mai-juin est plus arrosé qu'un trimestre janvier-février-mars, après 1976, 1991 et 2003. Plus récemment, l'année 2019 n'était pas loin d'en faire partie, à 4 mm près" précise Météo France.

"Sur le 1er semestre 2021 dans son ensemble, avec 1456 mm, la pluviométrie reste tout de même déficitaire de 16%, au 15ème rang des plus secs. Le 1er semestre le plus sec (1063 mm) a eu lieu récemment, en 2019. On est loin de la pluviométrie record de 1980 (3503 mm) et de 1987 (3336 mm)."

