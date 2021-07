Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

Valentin a 25 ans et a été diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Pour lui ce challenge est bien plus qu'un simple défi sportif, c'est un véritable accomplissement. Du 28 juin au 1er juillet 2021, le jeune Saint-Joséphois a parcouru toute l'île au départ de Manapany-Les-Bains. L'arrivée se fera ce jeudi 1er juillet 2021, au Cap Vanisa de Saint-Joseph, avec un repas partagé. L'objectif est de promouvoir cet handicap, encore trop peu connu à La Réunion. (Photos : Alison Giron)

Valentin a 25 ans et a été diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Pour lui ce challenge est bien plus qu'un simple défi sportif, c'est un véritable accomplissement. Du 28 juin au 1er juillet 2021, le jeune Saint-Joséphois a parcouru toute l'île au départ de Manapany-Les-Bains. L'arrivée se fera ce jeudi 1er juillet 2021, au Cap Vanisa de Saint-Joseph, avec un repas partagé. L'objectif est de promouvoir cet handicap, encore trop peu connu à La Réunion. (Photos : Alison Giron)