En déplacement à La Réunion, Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement, annonce "la modernisation et l'humanisation de quatre accueils de jour et de cinq centres d'hébergement et de réinsertion sociale sur l'île". La sélection de ces projets s'est faite dans le cadre de l'appel à projet lancé en mars 2021, qui permettra de financer des travaux dans 137 accueils de jour en métropole et en Outre-mer, et de huit centres d'hébergement en Outre-mer. Nous publions le communiqué ci-dessous

Suite à l’appel à projet lancé par le Ministère du Logement en mars 2021 dans le cadre de France Relance, 137 projets de modernisation d’accueils de jour dans toute la France, et 8 projets d’humanisation de centres d’hébergement en outre-mer viennent d’être sélectionnés. Au vu du nombre et de la qualité des projets qui ont été présentés, le Gouvernement a décidé d’abonder l’enveloppe initiale de 12 millions d’euros et de la porter à 20 millions d’euros, soit 18 millions pour les accueils de jour et 2 millions d’euros pour les centres d’hébergement d’outre-mer, ces deux types de structures n’étant pas éligibles jusqu’à présent aux programmes d’humanisation. Cet abondement permettra d’engager les travaux dès cet été pour les projets les plus urgents.



Les accueils de jour, maillon essentiel du réseau de soutien aux personnes sans abri en France, ont été en première ligne pour accueillir et aider les plus démunis lors de la crise sanitaire. Cette hausse de la fréquentation a révélé un fort besoin de réhabilitation de locaux parfois vétustes ou qui ne sont plus adaptés aux usagers dont les besoins et les profils évoluent.



Pour augmenter la capacité d’accueil et améliorer l’offre de services, les porteurs de projet seront soutenus pour agrandir, déménager ou repenser l’aménagement intérieur de leurs locaux. Les consignes liées à la situation sanitaire ont poussé les structures à repenser l’organisation des espaces pour fluidifier les circulations, réduire la promiscuité et permettre des entretiens dans des bureaux individuels. Ces nouveaux aménagements sont pleinement intégrés aux projets de restructuration qui permettent aussi de réserver de l’espace aux activités collectives.



Les projets de réhabilitation permettront de plus d’enrichir l’offre de service : création de bagageries, d’espaces de restauration, d’abris extérieurs pour les animaux, de vestiaires, de salle de repos par exemple. L’accès des personnes à mobilité réduite a également fait l’objet d’une attention particulière de la part de nombreuses structures qui prévoient d’adapter l’accès aux locaux, et en particulier aux sanitaires. Les projets de mise aux normes concernent aussi la sécurité incendie, la sécurité électrique et les normes d’hygiène qui, pour les locaux les plus vétustes, devenaient des enjeux majeurs. Afin de renforcer l’amélioration des conditions d’accueil et de contribuer aux objectifs d’efficacité énergétique des bâtiments, près de la moitié des projets prévoient de réaliser des travaux concourant à la réduction des consommations d’énergie et à l’amélioration du confort thermique.



L’appel à projets permettra également la création de 8 nouveaux accueils de jour dont 3 accueils de jour mobiles qui, grâce à un véhicule aménagé, pourront aller à la rencontre des publics les plus éloignés des dispositifs de veille sociale. Trois des nouveaux accueils de jour cibleront des publics spécifiques : familles, jeunes et femmes victimes de violence. L’offre sur le territoire s’adaptera ainsi aux besoins de chacune et chacun.



Parmi les 137 projets retenus, 4 se situent dans les départements d’Outre-mer.



Par ailleurs, dans les départements d’Outre-mer, ce sont 8 centres d’hébergement qui vont pouvoir faire l’objet d’une réhabilitation qui vise à améliorer significativement les conditions d’accueil des personnes hébergées en créant des chambres individuelles ou adaptées aux familles, en augmentant le nombre de sanitaires et en délimitant bien les espaces lorsque le bâtiment abrite plusieurs dispositifs.



Dans le cadre de France Relance, le Gouvernement a également renforcé les moyens du Programme d’humanisation des centres d’hébergement en métropole. Ce programme piloté par l’Agence nationale de l’habitat est doté de 11M€ en 2021, contre 8M€ en 2020.



Le gouvernement est fortement mobilisé pour protéger les personnes en situation de grande précarité en leur garantissant un hébergement digne et un accueil adapté à leurs besoins.