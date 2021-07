BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 2 juillet 2021 :



Covid-19 : douze cas du variant Delta détectés au total à La Réunion

Alors que les cinq premiers cas du variant Delta (dit "indien") du Covid-19 ont été confirmés à La Réunion le 26 juin dernier, sept nouveaux cas ont été annoncé ce jeudi 1er juillet 2021. Six autres séquençages sont en attente de confirmation de la part des autorités sanitaires. Jusqu'ici, La Réunion avait été épargnée par ce variant, considéré comme beaucoup plus contagieux que la souche basique du Covid-19 et les autres variants.

Huguette Bello en route vers la présidence de la Région

C'est ce vendredi 2 juillet 2021 que Huguette Bello devrait s'installer sur son nouveau fauteuil de présidente de la Région Réunion, succédant ainsi à Didier Robert, battu au second tour des régionales, ce dimanche 27 juin. Elle deviendra la deuxième femme a diriger cette collectivité, 28 ans après Margie Sudre. Outre l'élection sans surprise de la future présidente, l'assemblée régionale devrait aussi élire la nouvelle commission permanente qui donnera à voir comment le rassemblement de la gauche a su composer cette nouvelle majorité. Suivez cette élections dès 9 heures en direct sur Imaz Press Réunion

Dupond-Moretti soupçonné de conflit d'intérêt : la perquisition s'est terminée très tard

Ils auront passé quinze heures place Vendôme : la perquisition rarissime menée au ministère de la justice par les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR), dans le cadre de l'enquête visant Eric Dupond-Moretti sur de possibles conflits d'intérêts entre son action de garde des Sceaux et ses anciennes fonctions d'avocat, s'est achevée très tard dans la soirée de jeudi.

Nuit des musées : retour auprès des oeuvres d'art après des mois de fermeture

Comme partout en Europe, ce samedi 3 juillet marque la 17ème édition de la Nuit européenne des musées. Après plusieurs mois de fermeture, le public pourra retrouver le plaisir du contact direct avec les oeuvres et profiter des programmations proposées gratuitement dans de nombreux musées participants. Retrouvez le programme des animations à La Réunion, prévues en fin de soirée pour permettre aux établissements de fermer avant 23h, comme le veulent les nouvelles règles sanitaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Ce vendredi 2 juillet, Matante Rosina va quitter l'Est-ce matin et voir ailleurs si le temps est plus clément. Elle a eu raison mais cela ne va malheureusement pas durer. Les nuages recouvrent notre île et amènent de la pluie un peu partout dans l'après-midi.