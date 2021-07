L'association des professionnels du numérique réunionnais, Digital Reunion a tenu ce mercredi 30 juin 2021 son conseil d'administration. Son président Stéphane Colombel a annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur général, Sébastien Cohéléach qui succédera à Laura Deleersnyder qui était depuis 2016 la cheville ouvrière de l'association. Nous publions le communiqué de Digital Réunion ci-dessous. (Photo : Digital Réunion)

L’association des professionnels du numérique de La Réunion accueille son nouveau directeur en la personne de Sébastien Cohéléach, qui pilotait précédemment les dispositifs d’accompagnement des entreprises au sein de l’Agence régionale de développement d’investissement et d’innovation Nexa.

Ingénieur Icam et diplômé de l’ESC Audencia Nantes, il a également suivi la 67ème promotion du cycle Intelligence économique et stratégique de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) en 2019.



De retour à La Réunion en 2012, après la création d’une première start-up en sortie de ses études, il a intégré l’incubateur de la Technopole où il a accompagné le lancement de jeunes pousses réunionnaises avant d’intégrer Nexa pour y structurer et déployer les services d’accompagnement des entreprises dans leur développement.



Concernant ses futures missions et le développement de la filière, Sébastien Cohéléach a déclaré que "Le numérique, au-delà de transformer les outils, les organisations, les modes de travail ou les business model, va être un levier de plus en plus prépondérant pour permettre la sortie de crise et construire un modèle de développement ambitieux qui soit durable et résilient."



"La mission de Digital Reunion est de donner des ambitions au territoire numérique réunionnais dans son ensemble, que ce soit les professionnels, les politiques, les institutions. Nous devons faire en sorte que tous convergent vers les mêmes objectifs. Sébastien Cohéléach aura pour rôle d’accompagner les acteurs du numérique réunionnais et de leur proposer les moyens et les outils de ces ambitions. La finalité de notre association c’est, ne l’oublions pas, d’être un relais de développement économique pour créer de l’emploi pour les Réunionnais" a rappelé Stéphane Colombel.



Laura Deleersnyder a intégré l’association en 2016. Elle quittera ses fonctions le 16 juillet. "Laura Deleersnyder a été pendant cinq ans l’ambassadrice du numérique réunionnais tant auprès des entreprises que des institutions" a rappelé Stéphane Colombel.



Elle a été l’artisane du Business forum NxSE à Digital Réunion, devenu la vitrine du savoir-faire numérique réunionnais à l’international. Elle a également initié l’événement "Start-up Trail", les "Digital Awards" et le programme "Réunion Digitale 2022" ayant pour but de sensibiliser les acteurs du territoire à la transformation numérique....



Laura Deleersnyder franchi à son tour le pas de l’entrepreneuriat avec la création d’une agence conseil et stratégie d’un nouveau genre pour accompagner les privés mais aussi les publics dans le développement de projets innovants d’impact sur le territoire réunionnais et au-delà.