Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Ce vendredi 2 juillet, Matante Rosina va quitter l'Est ce matin et voir ailleurs si le temps est plus clément. Elle a eu raison mais cela ne va malheureusement pas durer. Les nuages recouvrent notre île et amènent de la pluie un peu partout dans l'après-midi.

