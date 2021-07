Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

La Caisse d'allocations familiales (Caf) soutient la parentalité des familles réunionnaises en développant des offres adaptées à leurs besoins en fonction des spécificités de chaque territoire. La Caf accompagne notamment les professionnels dans le cadre du schéma départemental des services aux familles (SDSF) et du programme des 1.000 premiers jours. Deux projets de l'association "Marionettes" ont également été retenus dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Plus d'informations dans le communiqué de la Préfecture que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

