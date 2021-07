Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 juin au vendredi 6 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 28 juin - Régionales : Huguette Bello renverse Didier Robert et le pousse vers la sortie

* Mardi 29 juin - Département et Région : les futures majorités ont l'impérieuse nécessité de s'entendre

* Mercredi 30 juin - Présidence du Département : vers un duel (d'ex) président.e

* Jeudi 1er juillet - Covid-19 : le couvre-feu et le masque en extérieur, c'est fini

* Vendredi 2 juillet - Covid-19 : douze cas du variant Delta détectés au total à La Réunion

La maire de Saint-Paul, Huguette Bello a battu le président de Région sortant, Didier Robert, lors du second tour des élections régionales ce dimanche 27 juin 2021. Elle recueille 51,85% des voix, contre 48,15% des voix pour son adversaire. Elle devrait donc devenir, ce vendredi 2 juillet, la nouvelle présidente du Conseil régional. Elle sera aussi la deuxième femme à accéder à cette fonction, 23 ans après Margie Sudre. Pour les départementales, la majorité semble pencher à droite, ouvrant la voie à une possible réélection de Cyrille Melchior à la présidence du Département. Ce dernier retrouvera sur sa route l'ancienne présidente Nassimah Dindar qui a annoncé sa candidature à cette fonction. Comme au 1er tour, les grands gagnants de ce second tour sont l'abstention et les votes blancs et nul

Le temps des élections étant presque passé (restent encore le 3ème tour des régionales et des départementales), les futur(e)s président(e)s vont s'atteler à la mise en oeuvre de leur programme avec en filigrane deux grands enjeux : celui d'une entente au sein des nouvelles majorités mais aussi entre les deux majorités, et la question du devenir des projets déjà engagés par les mandatures précédentes

C'est ce jeudi 1er juillet 2021 que se réunit la séance plénière du Conseil départemental pour le fameux "3ème tour" des départementales qui est marqué par l'élection à la présidence de la collectivité et des élus qui siégeront au sein de la commission permanente. L'enjeu de ce scrutin est de taille puisqu'il devrait fixer les équilibres et les rapports de force pour les 6 prochaines années. Vraisemblablement, on s'orienterait vers un duel de président entre le sortant, Cyrille Melchior, et l'ancienne présidente Nassimah Dindar. Serge Hoarau, un temps évoqué, ne sera finalement pas candidat

L'annonce a été faite ce mercredi soir 30 juin 2021, quelques heures avant la fin de l'arrêté préfectoral encadrant les restrictions sanitaires : le couvre-feu est levé sur La Réunion, à partir de ce jeudi. Si la décision est inattendue en raison du nombre de cas de Covid-19 à La Réunion, elle est surtout motivée par la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Dans ce contexte, les établissements recevant du public devront tout de même fermer à 23 heures. Le masque en extérieur n'est par railleurs plus obligatoire, sauf dans les zones de forte affluence.

Alors que les cinq premiers cas du variant Delta (dit "indien") du Covid-19 ont été confirmés à La Réunion le 26 juin dernier, sept nouveaux cas ont été annoncé ce jeudi 1er juillet 2021. Six autres séquençages sont en attente de confirmation de la part des autorités sanitaires. Jusqu'ici, La Réunion avait été épargnée par ce variant, considéré comme beaucoup plus contagieux que la souche basique du Covid-19 et les autres variants.