BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 3 juillet 2021 :



Deux collectivités, deux camps, et une volonté de convergence

Ça y est le troisième tour des départementales et de régionales s'est terminé ce jeudi 1er juillet et ce vendredi 2 juillet 2021 avec les élections des présidences : Cyrille Melchior pour le Département et Huguette Bello pour la Région. Fait inédit, deux Saint-Paulois vont diriger les deux plus grandes collectivités réunionnaises. Deux adversaires, Huguette Bello étant jusque là maire de Saint-Paul et Cyrille Melchior étant dans son opposition. Dès les premiers instants de ces scrutins, les deux présidents ont tout de même fait part de leur volonté d'une convergence pour travailler ensemble. Reste à concrétiser le voeu...

Journées réunionnaises des tortues marines : ça commence ce samedi

La 23ème édition des Journées réunionnaises des tortues marines se tiendra ce samedi 3 et ce dimanche 4 juillet 2021 à Kélonia. Pour cette occasion, le centre de soins propose des activités et animations pour petits et grands autour de la protection des tortues marines. L'entrée est à 5 euros mais est gratuite si vous portez un vêtement, bijou ou tatouage tortue ou si vous venez à vélo. Rendez-vous de 9h à 18h pour profiter d'un week-end sur ces reptiles marins. La billetterie fermera ses portes à 17h. Afin de respecter les règles sanitaires liées au Covid-19, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Découvrez ci-dessous le programme détaillé.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Huguette Bello, nécessaire dialogue, présidence du Département, fin du couvre-feu, variant Delta

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 juin au vendredi 6 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 28 juin - Régionales : Huguette Bello renverse Didier Robert et le pousse vers la sortie

* Mardi 29 juin - Département et Région : les futures majorités ont l'impérieuse nécessité de s'entendre

* Mercredi 30 juin - Présidence du Département : vers un duel (d'ex) président.e

* Jeudi 1er juillet - Covid-19 : le couvre-feu et le masque en extérieur, c'est fini

* Vendredi 2 juillet - Covid-19 : douze cas du variant Delta détectés au total à La Réunion

Colombie : à Cali, l'abîme entre riches et pauvres au grand jour

Il y a un mois, dans un quartier riche de Cali, des civils ont tiré à balles réelles sur des manifestants issus des quartiers pauvres, sous les yeux de la police. En pleine fronde sociale, une guerre des classes s'étale au grand jour dans la troisième ville de Colombie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Grisaille au menu

Matante Rosina a prévu de la grisaille pour ce début de week-end. Ce samedi 3 juillet, la pluie est au rendez-vous dans l'Est et le soleil présent ailleurs. Mais la météo va changer et les nuages vont recouvrir le ciel réunionnais et apporter quelques averses.