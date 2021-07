Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis un mois, le téléphone sonne plus que d'habitude, remarque le refuge L'Arche de Noé "avec au bout, des dizaines de chiens et chats devenus subitement indésirables". Le refuge ne peut pas accueillir tout le monde mais souhaite aider au mieux et relance une cagnotte pour l'occasion, d'autant plus que les habituelles familles d'accueil partent pour les grandes vacances. (Photo : L'Arche de Noé)

