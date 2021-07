Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 14 heures

Matante Rosina a prévu de la grisaille pour ce début de week-end. Ce samedi 3 juillet, la pluie est au rendez-vous dans l'Est et le soleil présent ailleurs. Mais la météo va changer et les nuages vont recouvrir le ciel réunionnais et apporter quelques averses.

