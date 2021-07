21 familles viennent d'emménager dans la nouvelle résidence KUMQUAT située dans les hauts de Petite-Ile, sur le quartier de Piton Charrié. Une résidence composée de 6 T2, 8 T3 et de 7 T4, qui a bénéficié d'un travail important sur le confort climatique. Nous publions ici le communiqué de la Semader. (Photos : Semader)

Pour favoriser l’intégration des familles dans leur nouveau logement, la SEMADER a mis en place son dispositif d’accueil et d’accompagnement dès leur entrée dans leur nouvel environnement.



Ainsi, le réseau de partenaires locaux (CIVIS, Horizon Réunion, ADIL, Sources et eaux…) a été mobilisé lors de cette matinée pour sensibiliser et informer les familles sur les thématiques concernées.



Cette résidence a bénéficié d’un travail important sur le confort climatique. Ainsi le concept de véranda bioclimatique (appelée aussi serre froide) a été développé spécifiquement sur cette opération.



Cet espace de 9 m2, qui agit comme un véritable régulateur de climat intérieur, capte au maximum la chaleur extérieure pour la restituer ensuite à l’intérieur du logement. Ce transfert thermique permet de réduire la consommation d’énergie destinée au chauffage des pièces.