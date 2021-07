L'équipe de La Réunion aux Grandes Ecoles annonce le lancement de sa campagne de bourses pour l'année scolaire 2021-2022 à destination des nouveaux bacheliers réunionnais ayant confirmé leur voeux Parcoursup. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Financées par la Fondation Crédit Agricole de La Réunion, notre association va verser cette année 20 bourses de 700 euros pour l’année scolaire 2021/2022. Le formulaire de candidature est disponible sur notre site internet et la date de clôture est le 10 août.



Ce dispositif de bourse inédit à l’échelle du territoire réunionnais est destiné aux étudiants réunionnais qui intègrent des filières sélectives ou non disponibles à La Réunion. Ces bourses seront distribuées sur critères sociaux, de mérite et d’excellence académique.



Face au constat de l’auto-censure, du manque d’information et du fort coût des filières sélectives pour les étudiants réunionnais, ce dispositif de bourse a pour but d’encourager les jeunes réunionnais à aller le plus loin dans leurs études.



Cette bourse a vocation à aider à la première installation, au premier loyer pour notre première année mais nous espérons recueillir plus de dons afin de financer notre dispositif de bourses les prochaines années.



Ces jeunes, en plus de disposer d’une aide financière, disposeront aussi d’une aide morale et pédagogique durant leurs études en ayant chacun un tuteur de notre association.



Plus tard, ces jeunes étudiants deviendront des diplômés qui participeront, qu’ils soient à La Réunion ou ailleurs, au rayonnement de leur île.