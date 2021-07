Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Vous l'avez suivie pendant plusieurs semaines avec nous : la campagne électorale des élections départementales et régionales 2021. En tout, 11 candidats étaient en lice au premier tour des Régionales. Nous en avons accueillis plusieurs dans nos locaux pour leur poser nos questions et celles des internautes. Mais les directs sont parfois ponctués de moments cocasses, de blagues et d'envolées lyriques... Olivier Hoarau qui quitte son fauteuil, Vanessa Miranville qui chante, Jean-Pierre Marchau catastrophé par nos questions... Imaz Press partage avec vous les coulisses de ces interviews et leurs moments les plus étonnants.

Vous l'avez suivie pendant plusieurs semaines avec nous : la campagne électorale des élections départementales et régionales 2021. En tout, 11 candidats étaient en lice au premier tour des Régionales. Nous en avons accueillis plusieurs dans nos locaux pour leur poser nos questions et celles des internautes. Mais les directs sont parfois ponctués de moments cocasses, de blagues et d'envolées lyriques... Olivier Hoarau qui quitte son fauteuil, Vanessa Miranville qui chante, Jean-Pierre Marchau catastrophé par nos questions... Imaz Press partage avec vous les coulisses de ces interviews et leurs moments les plus étonnants.