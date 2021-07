BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 4 juillet 2021 :



- Nouvel infanticide présumé : un petit garçon de 3 ans battu à mort

- Force athlétique : Nadège Barrere s'envole pour les championnats d'Europe

- Une entreprise de béton décoratif péi reçue à l'Elysée

- Interviews des Régionales : le bêtisier

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche au soleil

Nouvel infanticide présumé : un petit garçon de 3 ans battu à mort

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juillet 2021, un petit garçon de 3 ans est décédé dans une résidence du quartier de Ruisseau-Blanc, à La Montagne (Saint-Denis), Il aurait été battu à mort par son ti père. Celui-ci a été placé en garde puis mise en examen. Une nouvelle affaire terrible de violences intrafamiliales qui n'est pas sans rappeler celle de la petite Elianna, 2 ans, tuée en 2018.

Force athlétique : Nadège Barrere s'envole pour les championnats d'Europe

A 42 ans et après un an d'entraînement seulement, Nadège Barrere est qualifiée pour les championnats d'Europe de force athlétique. Sa discipline, qui consiste à soulever une charge maximale sur trois mouvements distincts, demande un entraînement lourd et quotidien. Déjà championne de La Réunion, Nadège Barrere a rendez-vous en République tchèque dans deux semaines pour la compétition européenne, et enchaînera en septembre avec le championnat de France.

Une entreprise de béton décoratif péi reçue à l'Elysée

Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021, le Palais de l'Elysée ouvre ses portes à 126 entreprises françaises sélectionnées dans le cadre de la grande exposition du " Fabriqué en France ". Parmi elles, l'entreprise saint-pierroise Australe Concrete, spécialisée dans la fabrication de béton décoratif. Une chance pour cette société de pouvoir se développer au niveau national.

Interviews des Régionales : le bêtisier

Vous l'avez suivie pendant plusieurs semaines avec nous : la campagne électorale des élections départementales et régionales 2021. En tout, 11 candidats étaient en lice au premier tour des Régionales. Nous en avons accueillis plusieurs dans nos locaux pour leur poser nos questions et celles des internautes. Mais les directs sont parfois ponctués de moments cocasses, de blagues et d'envolées lyriques... Olivier Hoarau qui quitte son fauteuil, Vanessa Miranville qui chante, Jean-Pierre Marchau catastrophé par nos questions... Imaz Press partage avec vous les coulisses de ces interviews et leurs moments les plus étonnants.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche au soleil

Ce dimanche 4 juillet, Matante Rosina prend son café et regarde le ciel. Elle voit que les quelques nuages d'hier commencent à quitter notre île. On profite d'un beau soleil toute la journée. Au lever du jour, les températures sont bien fraîches, dans les cirques, elles peuvent descendre à 4°C. Prévoyez votre petite laine.