Retrouvez toutes les informations de la route pour la semaine à venir : chantiers en cours, évènements et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur Info-Route sur le 02 62 97 27 27‬ pour des précisions tout au long de la semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 – Le Port/St Paul – Travaux pont rivière des Galets

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation se fera selon les restrictions suivantes la semaine du 5 au 9 juillet de 20h à 5h entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie:

Lundi 05/07 : Pas de fermeture

Mardi 06/07 : Fermeture dans les deux sens

• Finitions sur l’ITPC Rive Droite

• Pose de panneaux de signalisation

• Reprise de fissures sur GBA

Mercredi 07/07 : dans les deux sens

• Pose de panneaux de signalisation

• Reprise de fissures sur GBA

Pendant les fermetures la déviation se fera par la RN7 Axe Mixte.



RN2 - Petite Ile - Travaux d’aménagement de piste cyclable

Sur la RN2 à Petite île secteur Grand Anse, travaux d’aménagement de piste cyclable les nuits jusqu'au mardi 6 juillet inclus. Alternat de 19h à 4h.



RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation

Sur la RN2 Petite Ile entre giratoire La Guerre et giratoire du Palm, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu'au jeudi 26 août inclus. Alternat de 19h à 5h.



RN2 - Petite Ile/St Joseph - Travaux de pose de grillage

Sur la RN2 entre Petite Ile et St Joseph secteur Manapany les Bas, travaux de pose de grillage jusqu'au vendredi 24 juillet. Coupures de 15 minutes et alternat de 8h à 17h. Mardi 6 et mercredi 7 juillet, coupures de 40 minutes à prévoir de 9h à 17h



RD56 - St Benoît/Chemin Morange - Travaux aiguillage, tirage, dépose câbles Télécom

Sur la RD56 à St Benoît/Chemin Morange, travaux d'aiguillage et tirage de câbles jusqu'au vendredi 15 juillet. Circulation alternée de 8h à 16h.



RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de reconstruction d'ouvrage et création de déviation provisoire

Sur la RD70 Le Tampon, route de Bois Court, travaux de reconstruction ouvrage et création déviation provisoire dans la ravine. Circulation alternée de 07h à 16h jusqu'au 14/06/2022.

Chantiers à venir :