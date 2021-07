Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les policiers ont enregistré 207 infractions du 2 au 4 juillet, dont 13 délits. Parmi eux, 5 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les gendarmes quant à eux ont relevé 103 infractions durant le week-end. A Saint-Benoît, ils ont arrêté deux ensembles routiers, tracteur et semi-remorque. Ils accusaient une surcharge d'une tonne, le permis de conduire du premier n'était pas valide pour la catégorie du véhicule et le second avait un permis non valide, plus un faux permis étranger qui lui a permis d'obtenir illégalement sa carte conducteur. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

