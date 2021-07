Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 02 Juillet à 16H38

A l'occasion de la fête des Goyaviers 2021, plus de 20 artisans seront présents au Domaine des Tourelles à la Plaine des Palmistes les 10 et 11 juillet 2021. Au programme : Agro-alimentaire, textile, bijoux, décoration et bois. Les 17 et 18 juillet, le Domaine des Tourelles, en partenariat avec la Maison du Parc National organise un week-end "découverte du patrimoine".

