BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 5 juillet 2021 :



Loi bioéthique : une victoire en demi-teinte pour les militant.e.s

Ce mardi 29 juin 2021, l'Assemblée nationale a voté en faveur du projet de loi bioéthique, qui permet entre autres l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes homosexuelles et les femmes seules. S'il s'agit sans aucun doute d'une grande avancée en faveur de l'égalité d'accès aux droits, la victoire reste tout de même incomplète aux yeux de nombreuses associations de lutte pour les droits LGBTQIA+.

Campagne sucrière : c'est parti pour la coupe

La "koup kan" commence ce lundi 5 juillet 2021 dans le bassin du nord et de l'est. La campagne sucrière s'annonce en demi-teinte en raison des différents épisodes de sécheresses qui ont sévi sur La Réunion. en 2020 déjà la saison avait été très mauvaise; A peine 1,5 million de tonnes de cannes avaient été livré aux deux usines du Gol et de Bois-Rouge, contre 1,7 million en 2019

Covid : l'obligation vaccinale des soignants plus que jamais sur la table

Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19 s'est poursuivi tout le weekend et l'exécutif va multiplier à partir de lundi les consultations, notamment autour de cette question. Dans une tribune au Journal du Dimanche, 96 médecins, dont des chefs de service devenus des figures médiatiques de la pandémie, ont demandé au gouvernement "de prendre dès à présent la décision d'obligation vaccinale" pour tout salarié d'un Ehpad ou d'un hôpital "(s')exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination" au Covid-19.

Enfant de 3 ans décédé : le ti père placé en détention provisoire

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juillet 2021, un petit garçon de 3 ans est décédé dans une résidence de La Montagne, à Saint-Denis. Il aurait été battu à mort par son ti père. Celui-ci a été placé en garde puis mise en examen, avant d'être placé ce samedi 3 juillet en détention provisoire. Une nouvelle affaire terrible de violences intrafamiliales qui n'est pas sans rappeler celle de la petite Elianna, 2 ans, tuée en 2018.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi (matin) au soleil

Matante Rosina a passé un bon week-end et elle espère que vous aussi. Pour commencer cette nouvelle semaine, ce lundi 5 juillet est placé sous le soleil (c'est son chat Miyu qui lui a dit). Mais dans l'après-midi, elle pense qu'il ne va pas faire beau et c'est seulement en fin d'après-midi que le ciel va se dégager.