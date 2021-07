Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

La commune de Saint-Joseph organise une opération de vaccination de proximité le mardi 6 et le mercredi 7 juillet 2021. Ce dispositif éphémère anti-Covid s'installera au centre multiservices de Langevin le 6 juillet et à la maison France services des Lianes le 7 juillet. La ville collabore avec l'Agence régionale de santé de La Réunion et la Croix-Rouge pour cette opération vaccination. Durant ces deux jours, soit jusqu'au mercredi 7 juillet 2021, les Réunionnais.e.s éloigné.e.s des centres pourront se faire vacciner. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

