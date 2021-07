La "koup kan" commence ce lundi 5 juillet 2021 dans le bassin du nord et de l'est. La campagne sucrière s'annonce en demi-teinte en raison des différents épisodes de sécheresses qui ont sévi sur La Réunion. en 2020 déjà la saison avait été très mauvaise; A peine 1,5 million de tonnes de cannes avaient été livré aux deux usines du Gol et de Bois-Rouge, contre 1,7 million en 2019 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans un communiqué publié à l'annonce de l'ouverture de la coupe, les Jeunes agriculteurs s'étaient inquiétés de "la hausse du prix de l'engrais." "Cette flambée des prix correspond d'une part à l'augmentation du fret maritime et d'autre part à l'envolée des cours mondiaux des deux principaux composants des engrais : l'azote (+32% en un an) et le phosphore (+21.). Cette année la tonne d'engrais devrait coûter environ 200C de plus que l'an passé" écrivent-ils dans un communiqué.

"La filière ne peut se permettre des baisses de production car, au-delà des préoccupations industrielles et commerciales, le revenu des producteurs dépend directement de leurs niveaux de rendements. Des revenus moindres signifient des investissements moins importants et des risques à terme pour la viabilité des exploitations agricoles et de la production cannière de la Réunion" avaient-ils ajouté.

Les Jeunes Agriculteurs Réunion et ses adhérents on donc demandé "une reconduction de l'aide à l'achat d'engrais versée l'an dernier par le CTICS (cetnre technique de la canne et du sucre) et le conseil départemental pour assurer les campagnes sucrières des années à venir".

www.ipreunion.com : [email protected]