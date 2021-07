Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 minutes

La ville de Saint-Denis, en partenariat avec l'ARS, la préfecture, la Civis et les bailleurs sociaux organise quatre jours "de grand nettoyage" afin de lutter contre les maladies vectorielles, notamment la dengue qui sévit toujours à La Réunion malgré l'arrivée de l'hiver austral. Plus de 1.000 cas ont été recensés la semaine dernière. "Un jour, un secteur" : les 106 agents et partenaires mobilisés vont éliminer l'ensemble des encombrants des citoyens du 5 au 8 juillet 2021, qui sont de véritables nids à moustiques. L'opération a débuté ce lundi au Moufia. (Photo rb/www.ipreunion.com)

