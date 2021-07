Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Yannick Cadet a été vu pour la dernière fois à la Rivière Saint-Louis sur la route de Cilaos, à pieds et à proximité du salon de coiffure "Nell" le samedi 3 juillet 2021 aux environs de 18h. L'homme de 42 ans mesure 1 mètre 80, est de corpulence maigre et de type créole. Il a les cheveux très courts châtain foncé et les yeux gris-vert. Il ne porte ni barbe ni moustache. Il a été aperçu pour la dernière fois avec un pantalon de type treillis militaire (camouflage), un tee-shirt noir avec le logo "Nurbel" et des chaussures de sécurité. Il aurait été aperçu aujourd'hui dans un bus en direction de la Rivière selon la famille. (Photo : gendarmerie de La Réunion)

