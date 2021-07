Le laboratoire de microbiologie du CHU de La Réunion dispose depuis peu d'un nouveau séquenceur de gènes aussi appelé TGS (Third generation sequencing - séquençage de troisième génération). Outil à vocation régionale, l'appareil permet un meilleur diagnostic des maladies génétiques virologiques et il sera utile à toute la communauté hospitalière ainsi qu' à la recherche. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photo CHU)

"Le séquenceur ADN est utilisé en médecine pour identifier, diagnostiquer et trouver des traitements à des maladies génétiques et à la virologie. Rapide et compact, le TGS séquence des fragments d’ADN plus longs que son aîné, le NGS, il est particulièrement adapté pour le séquençage des virus, bactéries et parasites. Il permet aussi la détection rapide et plus précise des gènes de résistance des bactéries.

Ce séquenceur présente plusieurs avantages :

- la miniaturisation, de la taille d’une imprimante, il est donc très pratique

- la rapidité du séquençage, 48h en moyenne au lieu de plusieurs jours

- un coût 5 à 10 fois moindre que les anciens séquenceurs NGS.

En termes d’activité, 5 000 séquençages sont prévus par an, soit 100 par semaine. Ce type de séquenceur est utilisé dans des laboratoires du monde entier pour suivre et comprendre l’épidémie de Covid-19, le séquençage étant la seule technique fiable pour suivre l’évolution du virus SARS-CoV-2. La détection et le suivi de l’émergence de nouveaux variants d’intérêt du coronavirus que sont les variants sud-africain, brésilien ou delta sont des éléments importants, car ils ont un impact sur la gravité de la maladie, la transmissibilité du virus ainsi que sur l’efficacité des vaccins".