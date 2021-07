BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 6 juillet 2021 :



- Résultats du bac et fin d'année scolaire pour les élèves réunionnais

- Les baleines à bosse encore très discrètes : pas d'inquiétude pour le moment

- JO : Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd, premier duo mixte élu porte-drapeaux des Bleus

- Saint-Denis : la ville accueille un tournoi international de badminton

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie le matin dans l'est, éclairicies dans l'après-midi

Résultats du bac et fin d'année scolaire pour les élèves réunionnais

Ce mardi 6 juillet 2021 marque le début officiel des vacances pour beaucoup d'élèves réunionnais. Les résultats du bac sont en effet attendus dès 8 heures ce matin, sur internet et sur les traditionnels tableaux d'affichages des lycées. Les élèves du primaire, ainsi que certains collégiens et lycées, seront aussi en vacances à la fin de la journée. Pour les plus malchanceux, il faudra attendre les derniers cours du mercredi, voire du samedi, pour profiter des six prochaines semaines.

Les baleines à bosse encore très discrètes : pas d'inquiétude pour le moment

Depuis l'observation de la première baleine à bosse de la saison le 26 mai dernier, les nouveaux individus se font rare. Sur l'eau ce sont surtout les dauphins qui font le show. Pour les baleines, il faut encore être patient. L'association Globice ne s'inquiète pas et rappelle que le phénomène est classique en début de saison.

JO : Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd, premier duo mixte élu porte-drapeaux des Bleus

La judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd, tous deux en quête d'un premier titre olympique, ont été élus porte-drapeaux de l'équipe de France par leurs pairs pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), un duo homme-femme inédit pour des JO malmenés par la pandémie.

Saint-Denis : la ville accueille un tournoi international de badminton

La ville de Saint-Denis vous informe du retour du tournoi international de badminton. A l'occasion de cette sixième édition, 158 joueurs et joueuses internationaux.les s'affronteront au cours de 321 matchs sur les huit terrains du complexe sportif de Champ Fleuri. L'accès est libre et gratuit dans le respect des mesures sanitaires. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Denis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie le matin dans l'est, éclairicies dans l'après-midi

Ce mardi 6 juillet de bon matin, Matante Rosina sort son parapluie dans l'est mais pas pour longtemps puisque des éclaircies sont programmées dans la journée. Du côté de l'ouest, le soleil est bien au rendez-vous et dans les Hauts, les nuages s'invitent et apportent quelques précipitations.