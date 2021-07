Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce mardi 6 juillet 2021 marque le début officiel des vacances pour beaucoup d'élèves réunionnais. Les résultats du bac sont en effet attendus dès 8 heures ce matin, sur internet et sur les traditionnels tableaux d'affichages des lycées. Les élèves du primaire, ainsi que certains collégiens et lycées, seront aussi en vacances à la fin de la journée. Pour les plus malchanceux, il faudra attendre les derniers cours du mercredi, voire du samedi, pour profiter des six prochaines semaines.

Ce mardi 6 juillet 2021 marque le début officiel des vacances pour beaucoup d'élèves réunionnais. Les résultats du bac sont en effet attendus dès 8 heures ce matin, sur internet et sur les traditionnels tableaux d'affichages des lycées. Les élèves du primaire, ainsi que certains collégiens et lycées, seront aussi en vacances à la fin de la journée. Pour les plus malchanceux, il faudra attendre les derniers cours du mercredi, voire du samedi, pour profiter des six prochaines semaines.