Camille Rigaud et Julien Moutarde sont vice-champion.ne.s d'Europe de Nacra 15 à l'issue du championnat d'Europe qui a eu lieu le samedi 3 juillet et le dimanche 4 juillet 2021 à Silvaplana en Suisse. La compétition s'et tenuesur deux jours au lieu de cinq en raison du vent compliquant la navigation. Les 48 participants se sont affrontés lors de cinq manches le premier jour et en trois manches le second. (Photos : CEM Méditerranée et Guillaume Fischer)

