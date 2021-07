Le ministère des Outre-mer rend hommage et met à l'honneur, les anciens combattants ultramarins de la seconde guerre mondiale. Ces engagés du Pacifique, de l'Océan Indien ou de l'Atlantique sont venus servir leur pays. Ils seront mis en valeur au travers d'une série de témoignages des familles, des proches de ces héros ultramarins qui seront diffusés tout au long du mois de juillet sur Outremers360. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse du ministère des Outre-mer . (Photo : capture d'écran ministère des Outre-mer)

Afin de célébrer les mémoires des héros ultramarins et leur accorder toute la lumière qu'ils méritent, le ministère des outre-mer et Outremers360, ont réalisé une série de portraits hommages des combattants ultramarins de la seconde guerre mondiale. Une façon d'intégrer ces histoires à notre grande histoire commune de la République. Des témoignages de familles de ces héros ultramarins seront diffusés durant le mois de juillet sur le site et les réseaux sociaux d’Outremers360, avec comme point d’orgue l’exposition " Ces héros venus d’Outre-mer – 1939-1945 ", conçue par Jean-Claude Narcy et Alice Bertheaume, et qui débutera dans les jardins du ministère à partir du 14 juillet.

Lutter contre ces oublis et réhabiliter ces héros ordinaires, les restaurer dans leur dignité et les ancrer dans l’histoire de France, c'est dans cet esprit que Outremers360 est parti à la rencontre des descendants de ces combattants de la liberté en leur faisant raconter les histoires de leurs proches, les conditions de vie de ces derniers, leurs rôles et leurs souvenirs de la guerre. L'occasion au cours de ce mois de faire réagir historiens, experts et jeunes sur cette question.

Retrouvez l’histoire des "Bataillons de guitaristes", surnom délivré aux combattants kanaks et maoris car chantant et dansant aux sons des guitares tout au long de la traversée qui les menait à la guerre. Celle des fameux "Dissidents" Antillo-guyanais, ces jeunes guadeloupéens, martiniquais, guyanais qui, au péril de leur vie et ayant été sensibles à l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général De Gaulle, choisissaient de rejoindre par la Dominique, Sainte-Lucie ou le Suriname, les forces françaises libres pour combattre l’ennemi, et bien d’autres récits émouvants.

Chaque témoignage sera présenté comme une page d'histoire que l'on tourne et à laquelle chaque héros ultramarin aura contribué. Tous ces portraits sont à retrouver sur le site de Outremers360 et les réseaux sociaux à partir du 5 juillet.

La première vidéo de la série :