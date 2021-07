Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce mardi 6 juillet de bon matin, Matante Rosina sort son parapluie dans l'est mais pas pour longtemps puisque des éclaircies sont programmées dans la journée. Du côté de l'ouest, le soleil est bien au rendez-vous et dans les Hauts, les nuages s'invitent et apportent quelques précipitations.

Ce mardi 6 juillet de bon matin, Matante Rosina sort son parapluie dans l'est mais pas pour longtemps puisque des éclaircies sont programmées dans la journée. Du côté de l'ouest, le soleil est bien au rendez-vous et dans les Hauts, les nuages s'invitent et apportent quelques précipitations.