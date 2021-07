Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

"La récente levée du couvre-feu et les horaires plus tardifs de fermeture des bars/restaurants, combinées aux vacances scolaires font des mois de juillet et août une période à hauts risques sur les routes" alerte la préfecture. Jacques Billant, préfet de La Réunion, appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers à faire preuve de vigilance et de prudence sur la route et pendant les festivités, "afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame". Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La récente levée du couvre-feu et les horaires plus tardifs de fermeture des bars/restaurants, combinées aux vacances scolaires font des mois de juillet et août une période à hauts risques sur les routes" alerte la préfecture. Jacques Billant, préfet de La Réunion, appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers à faire preuve de vigilance et de prudence sur la route et pendant les festivités, "afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame". Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)