BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 7 juillet 2021 :



- Covid-19 : la circulation du virus repart à la hausse

- Euro: l'Italie se qualifie pour la finale au bout de la souffrance, Londres attend l'autre finaliste

- Nuit Européenne des Musées : une balade culturelle au coeur de la nuit

- Saint-Leu : expos, ateliers... tout un programme pour le réseau de lecture publique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps couvert

Covid-19 : la circulation du virus repart à la hausse

Après plusieurs semaines de lente baisse du nombre de cas de Covid-19, le virus repart à la hausse. Le taux d'incidence notamment est en forte hausse, passant de 126 à 147,8 pour 100.000 habitants. Le variant Delta inquiète par ailleurs les autorités, avec douze cas confirmés, et 10 cas criblés sont en attente de confirmation par séquençage. Sept personnes sont par ailleurs décédées en sept jours, pour un total de 244 décès depuis le début de l'épidémie.

Euro: l'Italie se qualifie pour la finale au bout de la souffrance, Londres attend l'autre finaliste

L'Italie éternelle en finale de l'Euro! Pliant sans rompre, la "Nazionale" a dompté l'Espagne aux tirs au but mardi (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.) pour briguer le titre contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre Angleterre ou Danemark, attendue mercredi par tout un peuple à Londres.

Nuit Européenne des Musées : une balade culturelle au coeur de la nuit

Ce samedi 3 juillet 2021, le Département de La Réunion a ouvert ses musées au plus grand nombre, dans le respect des gestes barrières, dans la pénombre de la nuit, dans le cadre de la nuit européenne des musées.

Saint-Leu : expos, ateliers... tout un programme pour le réseau de lecture publique



La ville de Saint-Leu communique la programmation du "Leu réseau de lecture publique" pour le mois de juillet. Au programme des expositions, ateliers découverte, dessin, vacoa et bien d'autres activités. L'entrée est libre et gratuite mais l'inscription est obligatoire car seulement six personnes pourront participer à l'atelier simultanément.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps couvert

Matante Rosina vous annonce un temps couvert ce mercredi 7 juillet en matinée et quelques averses du côté de l'est. L'ouest en revanche bénéficie de belles éclaircies. Le vent souffle en rafales vers Saint-Pierre et Sainte-Marie.