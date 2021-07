Ces 3 et 4 juillet 2021 à Puurs, en Belgique se tenait la dernière étape de coupe d'Europe sélective pour les championnats du monde jeunes d'escalade qui se dérouleront du 20 au 30 août 2021 à Voronezh en Russie. A cette occasion Kintana Iltis du club Austral Roc et Marius Payet Gaboriaud, titulaire du pôle espoir Outre-mer décrochent leur ticket pour les championnats du monde jeune. L'étape de coupe du monde séniors s'est également déroulée en Suisse sur la même période. Une réunionnaise accède à la demi-finale. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse du pôle espoir Outre-Mer d'escalade. (Photo d'illustration : pôle espoir Outre-mer d'escalade)

Kintana Iltis du club Austral Roc s’offre une très belle médaille d’argent en difficulté chez les junior dames et gagne sa place pour les championnats du monde jeunes.

Marius Payet Gaboriaud, titulaire du pôle espoir Outre-mer termine cinquième et confirme sa progression en affichant un temps de 6″65 en 1/4 de finale contre l’Italien vainqueur de cette étape. Il décroche ainsi son ticket pour les championnats du monde dans la catégorie cadet. Il établit un nouveau record de France en catégorie Cadet. Il rejoindra donc sa partenaire d’entraînement Manon Lebon pour cette belle échéance sportive.

Max Bertoneu, un peu moins en réussite accède tout de même en finale mais terminera à la 9eme place chez les minimes garçons, avec un plateau bien relevé.

Il tentera sa sélection en bloc samedi prochain sur le sélectif en Equipe de France de Karma, accompagné de Quentin Parachou du club 7alouest. On leur souhaite le meilleur.

- Coupe du monde séniors entre difficultés et vitesse -

Pour sa première participation en coupe du monde séniors de difficulté, Oriane Bertone du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer, accède en phase de demi-finale et termine à une très prometteuse 12ème place. On la suivra sur les prochaines étapes de Chamonix et Briancon.

Fanny Gibert du club Team Vertical Art accède elle aussi aux demi-finales et termine 18ème.

Première Coupe du Monde Senior de vitesse pour Manon Lebon du club Austral Roc et membre du pôle espoir outre-mer. A Villars ce week-end, Manon Lebon faisait son entrée dans la cour des grands et se mesurait aux meilleures athlètes de la planète. Ses deux runs de qualifications la propulse en phase finale. Manon se bat jusqu’au bout et affiche un temps à 8″00. Elle termine à la 12eme place et détient un nouveau record de France.