Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Lundi 05 Juillet à 16H58

Matante Rosina vous annonce un temps couvert ce mercredi 7 juillet en matinée et quelques averses du côté de l'est. L'ouest en revanche bénéficie de belles éclaircies. Le vent souffle en rafales vers Saint-Pierre et Sainte-Marie.

