Le lundi 28 juin 2021, la Confédération des petites et moyennes entreprises de La Réunion (CPME Réunion) et l'Association laïque pour l'éducation, la formation la prévention et l'autonomie (Alefpa) ont signé une convention de partenariat afin de faciliter développer et faciliter le développement de l'insertion des personnes en situation de handicap au sein du tissu des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes entreprises (PME) réunionnaises. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CPME. (Photo : CPME)

