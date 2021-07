Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

L'épidémie de la Covid-19 circule activement sur le territoire, rappelle la préfecture. Dans ce contexte sanitaire instable et face à l'apparition du variant Delta sur le territoire, Jacques Billant, préfet de La Réunion appelle à la plus grande vigilance et à l'application stricte d'un protocole sanitaire dédié à la célébration de la fête nationale du 14 juillet. Ainsi le public doit être assis et la jauge d'accueil est limitée à 500 spectateurs dans les établissements ou les stades. Les défilés et les feux d'artifice sont interdits. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

