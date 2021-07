BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 8 juillet 2021 :



- Thierry Robert : retour (actif) vers la politique

- L'économie résiste malgré la crise sanitaire

- Inquiet du variant Delta, le gouvernement va agir pour éviter une "4e vague"

- Dengue : 806 cas confirmés en sept jours, un décès lié au virus survenu ces dernières semaines

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Thierry Robert : retour (actif) vers la politique

Ex député et maire de Saint-Leu Thierry Robert a désormais purgé sa peine de trois ans d'inéligibilité. L'heure pour lui de faire son grand retour en politique ? Il le laisse entendre dans un message publié ce mardi 6 juillet 2021 sur Facebook et il l'affirme clairement lorsqu'il est questionné par Imaz Press. En ligne de mire les législatives de 2022 "s'il y a une forte adhésion de la population" pour sa candidature et les municipales de 2026

L'économie résiste malgré la crise sanitaire

L'économie réunionnaise résiste au 1er trimestre 2021 aux nouvelles mesures de restriction sanitaires mises en place à partir de février, indique l'Insee dans une étude publiée ce mercredi 7 juillet 2021. Ainsi, l'emploi salarié continue de croître (+ 1,0 % après + 1,3 % au trimestre précédent), soit une création nette de 2.600 emplois. Le secteur privé porte l'essentiel de cette croissance (+ 1,4 %), en particulier dans les services aux ménages et aux entreprises, la construction et l'industrie. Cependant, certains secteurs souffrent des mesures de restriction, en premier lieu l'hébergement- restauration.

Inquiet du variant Delta, le gouvernement va agir pour éviter une "4e vague"

Le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter qu'"une quatrième vague rapide" de Covid-19 due au variant Delta ne percute la sortie de crise promise par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat présidera lundi un Conseil de défense sanitaire exceptionnel pour trancher notamment sur l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire.

Dengue : 806 cas confirmés en sept jours, un décès lié au virus survenu ces dernières semaines

Du 21 au 27 juin, 806 cas de dengue ont été confirmés. Un décès directement lié au virus est survenu ces dernières semaines. Bien que l'épidémie poursuive sa baisse sur tout le territoire, l'ensemble des indicateurs indique une circulation à un niveau intense et supérieure aux années précédentes. Toutes les communes continuent de recenser des cas. L'Ouest reste la région la plus touchée avec près de 61% des cas sur l'île. La baisse des passages aux urgences et des hospitalisations continue mais reste encore à un niveau élevé

La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Ce jeudi 8 juillet 2021, Matante Rosina va profiter du beau soleil pour aller nettoyer un peu son jardin. Dans les Hauts, c'est, comme la plupart du temps, nuageux mais il n''y a pas de pluie. Le vent est toujours bien présent sur Saint-Pierre et Sainte-Marie. Dites-nous si cela est vrai chez-vous.