Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Deux collisions successives ont formé un long bouchon de plus de 15 km dans le nord-est de l'île. Un premier accident, désormais terminé, a eu lieu à Sainte-Suzanne, entre un poids lourd et un véhicule léger dans la zone de Quartier français. La circulation est rétablie mais le bouchon est monté à 15 km. A ce premier embouteillage s'est formé un second bouchon dû à une collision multiple impliquant 4 à 5 véhicules selon le CRGT, sur le pont de la Rivière des pluies, avant Gillot. La voie de gauche est neutralisée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux collisions successives ont formé un long bouchon de plus de 15 km dans le nord-est de l'île. Un premier accident, désormais terminé, a eu lieu à Sainte-Suzanne, entre un poids lourd et un véhicule léger dans la zone de Quartier français. La circulation est rétablie mais le bouchon est monté à 15 km. A ce premier embouteillage s'est formé un second bouchon dû à une collision multiple impliquant 4 à 5 véhicules selon le CRGT, sur le pont de la Rivière des pluies, avant Gillot. La voie de gauche est neutralisée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)