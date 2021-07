Les gendarmes de Saint-Benoît ont mené une opération ce jeudi 8 juillet 2021 au matin sur la RN2. En tout, 17 infractions ont été constatées dont 10 usages de téléphones. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au regard de la multiplication des accidents sur la RN 2 et plus particulièrement aux 4 carambolages survenus hier matin, dus à des fautes de comportement, à la vitesse inadaptée face aux différents ralentissements, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît renforcés par les motocyclistes de l'EDSR ont mené une action éclair ce matin de 07 heures à 08 heures 30 dont le but était la dissuasion et répression des infractions graves.

Malgré la présence visible des gendarmes, 17 infractions ont été constatées dont 10 usages de téléphones, 2 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants dont un cyclomotoriste, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 1 vitesse excessive ayant entrainé perte de contrôle du véhicule et une circulation sur axe interdit aux cyclomoteurs.