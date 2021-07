Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Selon nos informations, un rapprochement est en train de s'opérer entre le groupe Cirano (NRJ, Chérie FM, Exo FM, RTL) et Antenne Réunion (chaîne télé et site L'Info.re). Cirano serait en effet en passe d'acheter les parts d'Antenne Réunion détenues par le groupe Océinde, fondé et dirigé par la famille Goulamaly. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

