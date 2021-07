BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 9 juillet 2021 :



- Région : deux tables en formica et un fauteuil cassé pour la nouvelle présidente

- Saint-Denis : les opérations continuent pour sécuriser l'immeuble menacé d'effondrement

- Conseil régional : Idriss Omarjee nommé directeur de Cabinet d'Huguette Bello

- Mouvement Extravagance : Bruno Picard mis en examen

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps pluvieux

Région : deux tables en formica et un fauteuil cassé pour la nouvelle présidente

Si vous êtes restés cachés au fond d'une grotte ces dernières semaines, voici l'actualité politique qu'il fallait retenir : la Région Réunion est passée à gauche. Le dimanche 27 juin 2021, Huguette Bello a gagné les élections régionales. Elle a ainsi fin à onze années de mandat assurées par Didier Robert. Installée à la présidence la Région ce vendredi 2 juillet, elle s'est donc installée dans les locaux de la Pyramide inversée à la place de son prédécesseur. Mais surprise, les bureaux ont été laissés quasi vides... Les oeuvres d'art et les meubles venus tout droit du Musées des arts décoratifs de l'océan Indien (Madoi) ont été restitués sans concertation et sans autre forme de procès par l'équipe sortante. Dans les locaux réservés à la présidence et la direction de la communication il ne reste plus que que quelques meubles... qui tiennent à peine debout.

Saint-Denis : les opérations continuent pour sécuriser l'immeuble menacé d'effondrement

Après deux semaines de travaux dans la rue Jean-Chatel, les opérations de sécurisation de l'immeuble vétuste menaçant de s'effondrer continuent. Celui-ci, qui appartient à un particulier aux numéro 62 à 68, est toujours relativement délabré. Plusieurs phases vont se succéder pour sécuriser et éviter là tout prix l'effondrement de l'édifice. La phase 2 des travaux a été lancée, incluant la dépose des éléments métalliques de la toiture et la gestion de la circulation piétonne et routière.

Conseil régional : Idriss Omarjee nommé directeur de Cabinet d'Huguette Bello

Idriss Omarjee a été nommé directeur de Cabinet de la Région. La présidente du conseil régional, Huguette Bello, a signé sa nomination ce mercredi 7 juillet 2021. C'est un retour aux sources pour ce serviteur avisé de la fonction publique territoriale. En effet, de 1998 à 2010 il a été directeur de Cabinet de Paul Vergès alors président de Région. Il a occupé ce poste éminemment politique de 1990 à 1998 toujours sous la présidence du fondateur du parti communiste réunionnais mais cette cette fois au sein du Sivomr, première intercommunalité de l'île, devenue ensuite le TCO. Une collectivité qu'Idriss Omarjee connaît aussi très bien. Il a été directeur de Cabinet d'Emmanuel Séraphin de juillet 2021 à ce mercredi. Connaissant bien les grands dossiers et les grands enjeux auxquels doit faire face la Région Réunion, idriss Omarjee a la réputation d'être un homme discret et carré

Mouvement Extravagance : Bruno Picard mis en examen

Bruno Picard, leader du mouvement religieux Extravagance, est mis en examen ce jeudi 8 juillet 2021 pour "abus de faiblesse". Le parquet de Saint-Pierre indique également qu'une information judiciaire a été ouverte. Bruno Picard était entendu par les enquêteurs à la Redoute, à Saint-Denis. Il était en garde à vue suite aux accusations d'anciens fidèles de son mouvement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps pluvieux

Hier la nuit était pluvieuse sur l'Est et Matante Rosina vous annonce que pour ce vendredi 9 juillet, le temps ne changera malheureusement pas ce matin pour Saint-André ou encore la Plaine-des-Palmistes. Les nuages vont même s'emparer de la baie de Saint-Paul et apporter quelques averses. Même si nous bénéficierons de quelques éclaircies en cours de journée, le mauvais temps revient sauf pour les plages du Sud-Ouest qui restent ensoleillées.